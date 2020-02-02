Драйзайтль: мы попали в две штанги, а Риттих вёл себя так, словно выиграл Кубок Стэнли

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (8:3) обвинил голкипера «огоньков» Давида Риттиха в некрасивом поведении в предыдущем матче этих команд, который состоялся в Эдмонтоне 30 января и завершился победой «Калгари» (4:3 Б).

«Это просто неуважение. Мы попали в две штанги, а он повёл себя так, будто они только что выиграли Кубок Стэнли», — приводит слова Драйзайтля журналист Файсал Хамиза.

В той встрече Риттих отразил 31 бросок из 34 в игровое время матча и не пропустил ни разу в серии буллитов. Особенно эффектным получился последний отражённый Риттихом буллит. Чешский голкипер в падении выбил шайбу у Драйзайтля и не позволил ему сравнять счёт.