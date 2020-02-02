Тальбо: Ганье ткнул меня клюшкой, когда я лежал на спине после свистка. Эмоции взяли верх

Голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (3:8) прокомментировал драку с вратарём соперников Майком Смитом.
«Не понравилось, что Ганье приехал на пятак и начал тыкать в меня клюшкой в то время, когда я лежал на спине после свистка. Подобные моменты выводят из себя, и я отреагировал соответствующим образом. Возможно, это не самая лучшая реакция. Игра была очень эмоциональной, вот эмоции и взяли верх», — сказал Тальбо после матча.
Ганье пытался добить шайбу в ворота в тот момент, когда она уже была зафиксирована Тальбо. Канадскому голкиперу не понравились действия Ганье, и он решил разобраться с обидчиком. Судьям удалось погасить конфликт, но в этот момент разгорелись страсти уже между другими хоккеистами. Сначала в потасовке сошлись форвард «Калгари» Мэттью Ткачук и защитник «Ойлерз» Этан Бир, а затем подрались и непосредственно голкиперы. Тальбо выяснял отношения с голкипером «Эдмонтона» Майком Смитом.
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