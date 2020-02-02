Глазачев: нельзя так играть, это седых волос добавляет, которых уже много

Капитан «Адмирала» Константин Глазачев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б).
«Нельзя так играть, это седых волос добавляет, которых уже много. И нам, и болельщикам. Но я каждому в команде по отдельности готов пожать руку. Сделали большое дело. Такая ситуация была, вроде всё делали правильно, но чуть-чуть с результатом не получалось. Сегодня творил Трушков на воротах, сколько братья поймали бросков на себя, Корстик (Никита Коростелёв. — Прим. «Чемпионата») забил хороший гол. Вообще, оборона хорошо сыграла. Нападение — да, не получилось, обидно чуть-чуть. Но два очка и есть два очка. Они нам очень нужны.
Камень упал, что прервал безголевую серию? Камушек. Да камень, пускай камень будет! Булыжник такой! Тяжело это всё, но бывают, наверное, у каждого хоккеиста такие серии. Надеюсь, они не будут повторяться. Всё для этого сделаю. После прошлой игры пришёл домой, сын встретил в дверях с такой штучкой, из салфетки связанной. Говорит: «Папа, наденешь на следующий матч — забьёшь». Я говорю: «Без проблем». Надел. Сегодня показывал, что этот гол посвящаю ему», — цитирует Глазачева пресс-служба приморского клуба.
- 2 февраля 2020
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