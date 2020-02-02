Нестеров пропускает матч ЦСКА с «Куньлунем» из-за болезни
В эти минуты в Москве проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» — ЦСКА. Матч пропускает защитник московского клуба Никита Нестеров.
Хоккеист ЦСКА не поможет своей команде из-за болезни. В последний раз Нестеров выходил на лёд 26 января в матче с «Сибирью».
«Перед вылетом на выездные матчи у Нестерова поднялась температура. Как только он выздоровеет, вернётся к тренировкам в общей группе», — цитирует сообщение пресс-службы ЦСКА РИА «Новости».
ЦСКА уже гарантировал себе путёвку в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Более того, москвичи досрочно выиграли дивизион Тарасова. «Куньлунь» занимает в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ 7-е место, набрав 57 очков в 53 матчах.
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