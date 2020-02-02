«Куньлунь» проиграл четвёртый матч подряд, уступив ЦСКА

В Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Куньлунь» в Москве принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В начале второго периода ЦСКА вперёд вывел Марио Кемпе. В концовке второй двадцатиминутки Максим Шалунов удвоил преимущество москвичей. А точку в этой встрече в третьем периоде поставил Михаил Григоренко.

ЦСКА одержал четвёртую победу в пяти последних матчах КХЛ. «Куньлунь» потерпел уже четвёртое поражение подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

Ранее ЦСКА уже гарантировал себе путёвку в плей-офф КХЛ и досрочно выиграл дивизион Тарасова. «Куньлунь» ведёт борьбу за путёвку в следующий раунд.