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«Куньлунь» проиграл четвёртый матч подряд, уступив ЦСКА

«Куньлунь» проиграл четвёртый матч подряд, уступив ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

В Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Куньлунь» в Москве принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В начале второго периода ЦСКА вперёд вывел Марио Кемпе. В концовке второй двадцатиминутки Максим Шалунов удвоил преимущество москвичей. А точку в этой встрече в третьем периоде поставил Михаил Григоренко.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Кемпе (Дальбек, Слепышев) – 24:39' (5x5)   0:2 Шалунов (Окулов, Светлаков) – 36:46' (5x5)   0:3 Григоренко (Вей, Мамин) – 44:09' (5x5)

ЦСКА одержал четвёртую победу в пяти последних матчах КХЛ. «Куньлунь» потерпел уже четвёртое поражение подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

Ранее ЦСКА уже гарантировал себе путёвку в плей-офф КХЛ и досрочно выиграл дивизион Тарасова. «Куньлунь» ведёт борьбу за путёвку в следующий раунд.

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