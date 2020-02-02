«Вашингтон» — «Питтсбург»: Самсонов пропустил гол после рикошета от собственной клюшки

В эти минуты в Вашингтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Питтсбург Пингвингз».

После первого периода гости ведут со счётом 2:1. Второй гол получился довольно курьёзным, его автором стал Патрик Хёрнквист. В этом эпизоде шайба, прежде чем оказаться в воротах «Вашингтона», срикошетила от клюшки российского голкипера Ильи Самсонова.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 75 очков. «Питтсбург» с 69 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее Самсонов стал третьим голкипером-новичком в истории НХЛ, которому удалось выиграть не менее 11 игр подряд. По этому показателю он сравнялся с Джорджем Хэйнсвортом, на счету которого 11 побед кряду в сезоне-1926/1927, и Россом Бруксом, который выиграл 14 игр подряд в сезоне-1973/1974.