Подколзин: сразу после первого гола в КХЛ появилась уверенность в своих силах

Форвард СКА Василий Подколзин поделился эмоциями от первого гола в КХЛ. Нападающий признался, что заброшенная шайба в ворота ЦСКА (2:3) помогла ему в психологическом плане.

«Круто ли, когда забиваешь первый гол в карьере в ворота ЦСКА? Так получилось, что я отличился, но команда проиграла. Из-за этого смешанные чувства. Но, конечно, отдушина для меня — наконец-то забил. Сразу после гола появилась уверенность в своих силах, хочется с шайбой играть, ещё забивать. Эмоции непередаваемые.

Приятнее ли сейчас отдавать передачи, чем забивать? Я даже не знаю. Скорее, так диктует ситуация. Думаю, мои партнёры, Морозов и Марченко, точно такую же работу делали бы, если бы были на моём месте.

Было бы интересно попробовать себя в центре? Да, было бы интересно. Но я никогда в своей карьере не пробовал, момента не подворачивалось. Жизнь покажет, посмотрим», — приводит слова Подколзина пресс-служба КХЛ.