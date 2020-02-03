Подколзин: сразу после первого гола в КХЛ появилась уверенность в своих силах

Форвард СКА Василий Подколзин поделился эмоциями от первого гола в КХЛ. Нападающий признался, что заброшенная шайба в ворота ЦСКА (2:3) помогла ему в психологическом плане.
«Круто ли, когда забиваешь первый гол в карьере в ворота ЦСКА? Так получилось, что я отличился, но команда проиграла. Из-за этого смешанные чувства. Но, конечно, отдушина для меня — наконец-то забил. Сразу после гола появилась уверенность в своих силах, хочется с шайбой играть, ещё забивать. Эмоции непередаваемые.
Приятнее ли сейчас отдавать передачи, чем забивать? Я даже не знаю. Скорее, так диктует ситуация. Думаю, мои партнёры, Морозов и Марченко, точно такую же работу делали бы, если бы были на моём месте.
Было бы интересно попробовать себя в центре? Да, было бы интересно. Но я никогда в своей карьере не пробовал, момента не подворачивалось. Жизнь покажет, посмотрим», — приводит слова Подколзина пресс-служба КХЛ.
- 3 февраля 2020
-
17:35
-
17:09
-
16:44
-
16:09
-
15:57
-
15:29
-
14:50
-
14:38
-
14:05
-
13:42
-
13:30
-
13:14
-
12:44
-
12:36
-
12:06
-
11:46
-
11:35
-
11:23
-
11:02
-
10:37
-
10:19
-
10:00
-
09:59
-
09:31
-
09:20
-
09:12
-
09:00
-
08:57
-
08:43
-
08:24
-
07:17
-
03:15
-
01:54
- 2 февраля 2020
-
23:57
-
23:26