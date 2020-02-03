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Мэйсек: Коварж был большой силой для «Автомобилиста», но и молодые вратари играют здорово

Мэйсек: Коварж был большой силой для «Автомобилиста», но и молодые вратари играют здорово
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Брукс Мэйсек прокомментировал поражение на выезде от новосибирской «Сибири» (2:3 Б).

«Это был настоящий матч плей-офф. Хорошая атмосфера на трибунах, классный соперник — играть было приятно. Обе команды действовали здорово, но «Сибирь» нашла путь к победе. Невезение в серии буллитов? Да, у нас была штанга и перекладина. Штрафные броски — это битва характеров, это непростой способ решить, кто будет победителем. «Сибирь» смогла реализовать одну попытку, мы это сделать не смогли.

Трудно ли играть без Коваржа? Конечно, он был большой силой для нас. Но и наши молодые вратари играют потрясающе. Галкин в предыдущем матче с Магнитогорском сыграл просто великолепно. Скоро «Автомобилист» играет с «Сибирью» дома? Не знаю, как насчёт мести, но это будет новая интересная дуэль», — сказал Мэйсек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Сибирь» одержала третью победу подряд, обыграв «Автомобилист» по буллитам
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