Полиция не нашла доказательств вины талисмана «Филадельфии» в нападении на ребёнка
Полиция Филадельфии завершила расследование инцидента с участием талисмана «Филадельфии Флайерз» Гритти. Ранее талисман обвинили в нападении на 13-летнего ребёнка. Полицейские не нашли доказательств вины Гритти, сообщает CBS Philly.
В ноябре 2019 года болельщик «Филадельфии» Крис Гринвелл заявил, что талисман клуба Гритти ударил его 13-летнего сына Брэндона на специальном мероприятии, прошедшем в «Уэллс Фарго Центр».
По словам отца мальчика, ребёнок игриво похлопал талисмана по голове после того, как была сделана фотография, после чего Гритти встал со стула и «погнался за Брэндоном, после чего ударил его так сильно, как мог».
Собственное расследование проводил и сам клуб. Расследование не выявило вины Гритти.
Талисмана «Филадельфии» обвинили в нападении на 13-летнего ребёнка. Полиция ведёт проверку
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