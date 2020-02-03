Кулёмин: старались переигрывать «Авангард» во всех единоборствах, выигрывать каждую шайбу

Форвард «Металлурга» Николай Кулёмин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом». Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ в пользу «Магнитки», Кулёмин в овертайме забросил победную шайбу.
«Знали, что будет нелёгкая игра. Соперник очень хорошо играет в обороне, активно, играет в силовой хоккей. Мы старались действовать в том же стиле, переигрывать их во всех единоборствах, выигрывать каждую шайбу. Считаю, что выполнили игровое задание. Не удалось выиграть за 60 минут — выиграли за 65.
Победа хорошо отразится на психологии? Конечно, особенно после поражения от них было очень важно так сыграть. За счёт чего удалось победить в овертайме? Не допустили своих ошибок, держали шайбу, не теряли её, а когда появился момент, реализовали его», — цитирует Кулёмина пресс-служба «Металлурга».
- 3 февраля 2020
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