Кудашов: СКА начал активно и агрессивно играть с шайбой ещё до прихода Брагина

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

«Два хороших периода. Играли активно, создавали моменты, но хромала реализация. Третий — совсем другой период. «Спартак» добавил, мы чуть-чуть откатились, стали пятиться. В нужный момент вратарь нас подтащил.

Довольны победой, игрой, самоотдачей и отношением к делу. СКА начал активно и агрессивно играть с шайбой ещё до прихода Брагина. Большинство у нас нормально работает, но нет голов. Хромает конечный результат. У нас есть три спецбригады. Почему не играл Плотников? Играют те, кто сейчас в составе. Нас утраивает их игра», — сказал Кудашов на пресс-конференции.