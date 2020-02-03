Кудашов: СКА начал активно и агрессивно играть с шайбой ещё до прихода Брагина
Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.
«Два хороших периода. Играли активно, создавали моменты, но хромала реализация. Третий — совсем другой период. «Спартак» добавил, мы чуть-чуть откатились, стали пятиться. В нужный момент вратарь нас подтащил.
Довольны победой, игрой, самоотдачей и отношением к делу. СКА начал активно и агрессивно играть с шайбой ещё до прихода Брагина. Большинство у нас нормально работает, но нет голов. Хромает конечный результат. У нас есть три спецбригады. Почему не играл Плотников? Играют те, кто сейчас в составе. Нас утраивает их игра», — сказал Кудашов на пресс-конференции.
СКА обыграл «Спартак» и одержал пятую победу подряд
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