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Пелино: «Локомотив» был лучше «Динамо». Надеюсь встретиться с ними в плей-офф

Пелино: «Локомотив» был лучше «Динамо». Надеюсь встретиться с ними в плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо». Столичный клуб одержал победу со счётом 3:1.

«Мне очень понравилась наша игра, считаю, что мы сделали много хороших вещей. Единственное, что привело к поражению, это большее количество ошибок. В целом мы были лучшей командой сегодня. И я надеюсь, что мы встретимся с этим соперником в плей-офф.

По состоянию Мисюля на данный момент мне нечего сказать, мы всё узнаем завтра. Ткачёв стал хорошим дополнением в нашей команде. Он играет очень хорошо и будет продолжать играть ещё лучше. Я благодарен организации «Локомотива», что мы смогли подписать такого игрока», — передаёт слова Пелино корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» одержало пятую победу подряд, обыграв «Локомотив»
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