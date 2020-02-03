Пелино: «Локомотив» был лучше «Динамо». Надеюсь встретиться с ними в плей-офф

Старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо». Столичный клуб одержал победу со счётом 3:1.
«Мне очень понравилась наша игра, считаю, что мы сделали много хороших вещей. Единственное, что привело к поражению, это большее количество ошибок. В целом мы были лучшей командой сегодня. И я надеюсь, что мы встретимся с этим соперником в плей-офф.
По состоянию Мисюля на данный момент мне нечего сказать, мы всё узнаем завтра. Ткачёв стал хорошим дополнением в нашей команде. Он играет очень хорошо и будет продолжать играть ещё лучше. Я благодарен организации «Локомотива», что мы смогли подписать такого игрока», — передаёт слова Пелино корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 3 февраля 2020
-
22:38
-
22:30
-
22:28
-
22:23
-
22:05
-
21:57
-
21:53
-
21:34
-
21:21
-
21:02
-
20:41
-
20:32
-
20:29
-
19:56
-
19:24
-
19:15
-
19:12
-
18:58
-
18:56
-
18:53
-
18:51
-
18:38
-
18:09
-
18:05
-
17:35
-
17:09
-
16:44
-
16:09
-
15:57
-
15:29
-
14:50
-
14:38
-
14:05
-
13:42
-
13:30