Крикунов: благодарен «Динамо», что вырвали победу с такой командой, как «Локомотив»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча с «Локомотивом». Встреча завершилась победой москвичей со счётом 3:1.

«Хочу поблагодарить болельщиков и фанатов, которые хорошо поддерживали нас на протяжении последних матчей. Что касается самого матча, то в первом периоде играли не очень хорошо. Соперник перекрыл практически всё наше начало атаки. Во втором отрезке немного разобрались, стало чуть полегче. А так это была уже четвёртая игра, мы отдали много сил до этого. Поэтому игра давалась тяжело, хорошо, что сумели реализовать те моменты, которые были созданы. Благодарен ребятам за то, что сумели выбраться из этой ситуации и вырвали победу, играя с такой командой, как Ярославль.

По запросу скажу, что у нас есть специальные люди, которые просматривают такие моменты. У нас два человека сидят на одной синей линии, два – на другой. Аппаратуры у нас нет необходимой.

Мы пытаемся сделать хотя бы два равных ведущих звена. Но первое звено – оно всё равно первое звено. Оно несёт основную нагрузку, как по результату, так и по количеству игрового времени. Доволен звеном Игумнова, которое забило сегодня нужный гол. А у звена Полыгалова были хорошие моменты. Они довольно результативно играют последние игры.

Яшкин и на тренировке отрабатывает игру под воротами, он умеет это делать, и с удовольствием так играет. Есть у него опыт НХЛ, который и помогает ему. После паузы вернутся все игроки, кроме, наверное, Бойкова. Лямин уже будет готов, Петерссон тем более.

Много игр сыграли уже в этом сезоне, довольно большой перерыв сейчас получается, следующий матч только 15-го февраля. Это возможность поработать на тренировках. Молодых игроков отправим по командам системы. Они у нас сейчас поедут в те команды.

Слова Пелино? Мы не загадываем соперника по плей-офф. Они сегодня провели хороший матч. Были ли они лучше нас? Тяжело сравнивать. Я в основном смотрел за своей командой, а не за соперником», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.