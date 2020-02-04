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Флаг со Сталиным, игрок «Локо» в сетке и приободрения от талисмана. Фото победы «Динамо»

«Динамо» — «Локомотив»
Флаг со Сталиным, игрок «Локо» в сетке и приободрения от талисмана. Фото победы «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

3 февраля в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Динамо» одержало победу над «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 3:1.

Счёт на 6-й минуте встречи открыл Егор Аверин. Для форварда «Локомотива» эта шайба стала первой в сезоне. Ему потребовалось 45 матчей, чтобы отличиться.

«Динамо» отыгралось в концовке первого периода, точный бросок удался Дмитрию Яшкину. Во втором периоде Вадим Шипачёв вывел свою команду вперёд, а в третьей двадцатиминутке Владимир Брюквин поставил точку.

«Динамо» выиграло уже пятый матч подряд. Победная серия «Локомотива» оборвалась на пятой игре.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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