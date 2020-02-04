Летунов может дебютировать за «Сан-Хосе» в матче с «Калгари»

23-летний российский нападающий Максим Летунов, вызванный клубом «Сан-Хосе Шаркс» в Национальную хоккейную лигу из фарм-клуба АХЛ, впервые может быть включён в состав на ближайший гостевой матч с «Калгари Флэймз», который состоится в ночь с 4 на 5 февраля. Об этом сообщает в «Твиттере» североамериканский журналист Кёртис Пашелка.
На последней предыгровой тренировке главный тренер «Шаркс» Боб Бугнер пробовал Летунова в четвёртом звене. Полные сочетания атакующих троек выглядело следующим образом.
Эвандер Кейн – Баркли Гудроу – Патрик Марло;
Тимо Майер – Джо Торнтон – Кевин Лабанк;
Мелькер Карлссон – Александр Труе – Стефан Ноэсен;
Маркус Соренсен / Максим Летунов – Антти Суомела – Дилан Гэмбрелл;
В текущем регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги 23-летний Летунов принял участие в 39 матчах за фарм-клуб, записав на свой счёт 30 (10+20) баллов при показателе полезности «–15» и десяти минутах штрафного времени.
Летом Летунов подписал новый однолетний контракт с «акулами».
«Сан-Хосе», заработав в 53 матчах 48 очков, занимает 13-е место в Западной конференции.
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