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Летунов может дебютировать за «Сан-Хосе» в матче с «Калгари»

Летунов может дебютировать за «Сан-Хосе» в матче с «Калгари»
Хоккей / НХЛ 0

23-летний российский нападающий Максим Летунов, вызванный клубом «Сан-Хосе Шаркс» в Национальную хоккейную лигу из фарм-клуба АХЛ, впервые может быть включён в состав на ближайший гостевой матч с «Калгари Флэймз», который состоится в ночь с 4 на 5 февраля. Об этом сообщает в «Твиттере» североамериканский журналист Кёртис Пашелка.

На последней предыгровой тренировке главный тренер «Шаркс» Боб Бугнер пробовал Летунова в четвёртом звене. Полные сочетания атакующих троек выглядело следующим образом.

Эвандер КейнБаркли ГудроуПатрик Марло;
Тимо МайерДжо ТорнтонКевин Лабанк;
Мелькер КарлссонАлександр ТруеСтефан Ноэсен;
Маркус Соренсен / Максим ЛетуновАнтти СуомелаДилан Гэмбрелл;

В текущем регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги 23-летний Летунов принял участие в 39 матчах за фарм-клуб, записав на свой счёт 30 (10+20) баллов при показателе полезности «–15» и десяти минутах штрафного времени.

Летом Летунов подписал новый однолетний контракт с «акулами».

«Сан-Хосе», заработав в 53 матчах 48 очков, занимает 13-е место в Западной конференции.

«Сан-Хосе» вызвал из фарм-клуба Максима Летунова
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