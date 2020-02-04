Форвард «Рейнджерс» Бучневич с передачи Панарина открыл счёт в игре с «Далласом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Даллас Старз». Встреча проходит на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». На момент написания новости идёт первый период, впереди гости — 2:1.
Уже на третьей минуте встречи 24-летний нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич открыл счёт в этой в игре, реализовав большинство с передач соотечественника Артемия Панарина и американского защитника Тони Деанджело.
После прохода по левому флангу атаки Бучневич совершал передачу на набегающего на дальнюю штангу Мику Зибанеджада, но шайба пошла в направлении ворот и прошла под щитком российского голкипера «Далласа» Антона Худобина.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Теперь на счету Бучневича 10 голов и 18 результативных передач в 51 игре текущего сезона при показателе полезности «-1». Он отметился заброшенными шайбами в 3 из 4 последних игр.
Панарин набрал 71-е (27+44) очко в 50-й встрече в нынешнем сезоне и является пятым бомбардиром лиги.
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