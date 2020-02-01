Бучневич открыл счёт в игре с «Детройтом», забросив свою 9-ю шайбу в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Детройт Ред Уингз». Встреча проходит на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Идёт второй период, хозяева впереди – 2:0.
24-летний российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отличился во второй игре кряду, забросив свою 9-ю шайбу в сезоне на 10-й минуте второго периода, открыв счёт в этой встрече. Результативные передачи на свой счёт записали нападающие Мика Зибенеджад и Крис Крайдер.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Теперь на счету Бучневича 27 (9+18) очков в 49 матчах нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «-3». Всего за карьеру он принял участие в 228 матчах в НХЛ, в которых набрал 128 (52+76) очков с коэффициентом полезности «-10».
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