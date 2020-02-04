Галкин: травма Коваржа — это плохо для «Автомобилиста», но шанс для меня

Голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:3 Б) прокомментировал тот факт, что он получил возможность играть в лиге благодаря травме основного голкипера команды Якуба Коваржа.
«К КХЛ постепенно привыкаю. Тренеры и партнёры помогают. Ребята чувствуют, что я молодой вратарь, и внимательно играют в обороне, много ловят шайбы на себя. В первом периоде было сложно с «Сибирью», но прежде всего мы схватили глупые удаления, где-то не повезло. А в овертайме уже мне повезло, что Руохомаа не попал в пустые ворота. В серии буллитов играл по шайбе, мне хватает скорости.
Травма Коваржа — это плохо для команды, но для меня шанс. Это дорогого стоит, особенно в команде с таким очень сильным составом, как «Автомобилист»», — цитирует Галкина пресс-служба КХЛ.
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