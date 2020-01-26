Травма Коваржа ударила по «Автомобилисту». Как играют другие вратари-иностранцы в КХЛ?

Чешский голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». От Коваржа в клубе из Екатеринбурга зависит многое, этот легионер – лидер команды. Рассказываем о Якубе и об игре других иностранных вратарей в российских клубах КХЛ.

Якуб Коварж («Автомобилист»), 31 год

46 игр, 25 побед, 93% отражённых броска, 2,20 коэффициент надёжности

Коварж – основной вратарь и лидер «Автомобилиста». Сложно представить без чеха клуб из Екатеринбурга. Именно поэтому сразу после того, как Якуб получил травму в столкновении со своим же игроком, поднялась такая шумиха. Но в итоге, судя по словам директора клуба Максима Рябкова, обошлось без сотрясения. В плей-офф без Коваржа «Автомобилисту» нечего было бы ловить.

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Ларс Юханссон (ЦСКА), 32 года

19 игр, 14 побед, 93,4% отражённых броска, 1,38 коэффициент надёжности

Юханссон, по сути, является дублёром Ильи Сорокина в ЦСКА, однако посторонним для клуба человеком Ларса точно не назовёшь. Скандинав – второй вратарь лиги (после Тимура Билялова) по коэффициенту надёжности, плюс Юханссон всегда готов подменить Сорокина и дать тому необходимую паузу для отдыха. Шведа можно назвать идеальным вторым номером.

Магнус Хелльберг (СКА), 28 лет

22 игры, 10 побед, 91,8% отражённых бросков, 1,89 коэффициент надёжности

В СКА пошли по пути омоложения команды, а вратарей в «армейском» клубе и вовсе пруд пруди. Именно поэтому шведский голкипер Хелльберг не может чувствовать себя спокойно. Любая успокоенность выльется в то, что Самонов, Мельничук или Аскаров моментально вытеснят тебя из состава. Впрочем, Хелльберг и так не играет во всех матчах подряд. Тренерский штаб СКА использует ротацию состава.

Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru

Юлиус Гудачек («Спартак»), 31 год

32 игры, 15 побед, 92,9% отражённых бросков, 2,06 коэффициент надёжности

Гудачеку стоит побеспокоиться, так как россиянин Никита Беспалов в последних двух матчах «Спартака» отыграл на ноль. Впереди плей-офф и тренерский штаб красно-белых наверняка сделает ставку в пользу словака, однако Беспалов всеми силами пытается доказать, что он тоже достоин места в воротах. Так что у Олега Знарка будет приятная головная боль: в чью пользу сделать выбор? А ещё Юлиус – любимчик болельщиков. Его Гуда-шоу знают во всей КХЛ.

Андерс Линдбек («Торпедо»), 31 год

27 игр, 14 побед, 92,2% отражённых бросков, 2,41 коэффициент надёжности

Линдбек многовато пропускает, но здесь вина не только в шведском голкипере, но и в обороне нижегородцев, которая порой играет откровенно слабо. Не зря «Торпедо» пропустило уже 134 шайбы. В этом плане команде Дэвида Немировски пора принимать меры. С такой защитой не спасёт никакой вратарь. Даже такой опытный, как Линдбек.

Адам Рейдеборн («Ак Барс»), 28 лет

30 игр, 18 побед, 91,8% отражённых бросков, 2,05 коэффициент надёжности

Из-за спины шведа Рейдеборна достаточно неожиданно выскочил россиянин Тимур Билялов, который занимает лидирующие позиции в КХЛ среди вратарей по различным показателям. Учитывая тот факт, что главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов всегда любил работать с молодёжью, не удивительно, что Рейдеборн получает не так много игрового времени, как хотелось бы. Посмотрим, кто завоюет право быть основным вратарём «Ак Барса» в плей-офф.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Харри Сятери («Сибирь»), 30 лет

37 игр, 17 побед, 91,9% отражённых бросков, 2,18 коэффициент надёжности

Сятери давно и хорошо знаком российским болельщикам. Дело в том, что финн долгое время выступал в системе «Витязя», а затем решил попробовать свои силы в Северной Америке. Но за океаном у Сятери не пошло, поэтому он вернулся в КХЛ и подписал контракт с «Сибирью». Однако, помимо Сятери, в расположении Николая Заварухина есть талантливый россиянин Алексей Красиков.

Юха Метсола («Салават Юлаев»), 30 лет

42 игры, 18 побед, 93,3% отражённых бросков, 2,02 коэффициент надёжности

Метсола – номер один для «Салавата». Несмотря на скромные габариты, финский страж ворот часто выручает свою команду от неприятностей. Конечно, у Метсолы бывают и неудачные матчи, но у кого их нет? Сильная сторона Юхи в том, что он прибавляет в самый нужный и ответственный момент, так что Метсола станет главной надежной уфимского клубе в плей-офф. Нет сомнений, что «Салават Юлаев» туда попадёт.

Короли спасений. 7 вратарей КХЛ, которые тащат свои команды Без этих голкиперов их клубы могли оказаться ниже в турнирной таблице, а кто-то и вовсе не попадать в зону плей-офф.

Юхо Олкинуора («Адмирал»), 29 лет

24 игры, 13 побед, 93,6% отражённых бросков, 2,20 коэффициент надёжности

В начале сезона Олкинуора подвергался серьёзной критике, но сейчас все видят, как тяжело приходится «Адмиралу» без травмированного финского вратаря. Красоткин и Трушков стараются, но именно финн стал первым номером клуба, а защитники с ним чувствовали себя спокойнее. «Адмирал» отчаянно борется за попадание в плей-офф, но без Олкинуоры заползти в заветную восьмёрку на Востоке будет проблематично.

Марек Лангхамер («Амур»), 25 лет

25 игр, 6 побед, 92,6% отражённых бросков, 2,25 коэффициент надёжности

Чешский голкипер Лангхамер не является для «Амура» столь основополагающим хоккеистом, как Олкинуора для «Адмирала». Всё-таки Евгений Аликин тоже получает прилично игрового времени. Но в последнее время так сложилось, что легионерские позиции в «Амуре» захватили именно чешские игроки. Так получилось и с вратарской линией, в которой Марек Лангхамер не портит погоды.