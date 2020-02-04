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Хартли — о Манукяне: по моим ощущениям, хороших новостей ждать не приходится

Хартли — о Манукяне: по моим ощущениям, хороших новостей ждать не приходится
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли сомневается, что форвард омской команды Артём Манукян избежит серьёзной травмы.

«Манукян в ближайшие дни пройдёт обследование, но, по моим ощущениям, хороших новостей ждать не приходится. Емелин и Бондарев вернутся в ближайшее время. Терещенко мы подписывали как своего рода подстраховку, и он об этом знает. Он отличный человек, хороший лидер, он необходим в раздевалке. Терещенко понимал, что он, возможно, не сыграет ни одного матча, но он сыграет свою роль. Чудинов восстанавливается, всё идёт по плану и даже с опережением, он должен выйти в плей-офф», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

21-летний Манукян пропустил большую часть сезона из-за травмы и сыграл всего семь матчей в этом регулярном чемпионате КХЛ. Новое повреждение Артём получил в матче с магнитогорским «Металлургом», который состоялся вчера, 3 февраля.

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