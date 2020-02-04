Немчинов: Овечкин ещё не одну легенду обойдёт в списке лучших снайперов
Знаменитый российский форвард Сергей Немчинов поделился мнением о шансах капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги. У канадца 894 гола, у россиянина на текущий момент — 695.
«Все личные и командные успехи Овечкина — следствие его высокого профессионализма, таланта и любви к хоккею. Он точно ещё не одну легенду обойдёт в списке лучших снайперов. При этом Александр действует не в ущерб команде.
Об этом говорит хотя бы то, что в позапрошлом сезоне, будучи капитаном «Вашингтона», он выиграл Кубок Стэнли, который долго не покорялся как самому Овечкину, так и клубу. Думаю, на этом он не остановится», — приводят слова Немчинова «Известия».
Гартнер: если кто и сможет побить рекорд Гретцки, то это только Овечкин
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