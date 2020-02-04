Буре: вывод из обращения моего номера в «Ванкувере» — величайшая честь в жизни

Бывший игрок «Ванкувер Кэнакс» Павел Буре, чей номер был выведен из обращения клуба в 2013 году, прокомментировал тот факт, что не сможет присутствовать на вечере легенд команды в следующий понедельник.
«То, что мой номер вывели из обращения в «Ванкувер Кэнакс», — это величайшая честь в жизни. Я надеялся, что смогу присутствовать на вечере легенд, но, к сожалению, в данный момент это невозможно. Болельщики, город и «Кэнакс» значат для меня очень многое, и я уверен, что праздник будет грандиозным.
Поздравляю Хенрика и Даниэля Седина и желаю удачи каждому игроку в борьбе за плей-офф. Я с нетерпением жду нашей скорой встречи», — приводятся слова Буре в официальном «твиттере» «Ванкувера».
Буре, выступавший за «Ванкувер» с 1991 по 1998 год, провёл 428 игр за клуб, в которых отметился 478 (254+224) очками.
- 4 февраля 2020
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