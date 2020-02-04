Сёмин об Овечкине: все говорят, когда-то это закончится, но, видимо, такого не произойдёт

Нападающий «Витязя» Александр Сёмин поделился мнением о шансах капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги. У канадца 894 гола, у россиянина на текущий момент — 695.

«По поводу Александра даже говорить нечего — вы сами всё видите. Человек забивает, отдаёт передачи. Все говорят, что когда-то это закончится. Но, видимо, такого не произойдёт.

Что касается рекорда Гретцки, то 200 шайб забросить Овечкину будет, конечно, тяжеловато. Он не такой молодой уже, сами понимаете. Но посмотрим, как пойдёт дальше. Саша сейчас разошёлся, так что дай бог ему здоровья побить все рекорды и стать лучшим игроком», — приводят слова Сёмина «Известия».