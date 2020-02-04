Третьяк: ФХР хочет создать Российскую лигу
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился планами развития российского хоккея.
«Год для нас начался успешно. Это говорит о том, что ФХР уделяет очень много внимания молодому поколению. Мы делаем всё для того, чтобы молодые хоккеисты закрепились в нашей элите.
Сейчас мы хотим создать Российскую лигу. Считаем, что молодые игроки набираются больше опыта, когда играют в наших клубах и соревнованиях. Не секрет, что многие ребята хотят уехать в Северную Америку. Поэтому ФХР очень много работала над программой развития хоккея.
Уверены, что при дисциплине, трудолюбии и выполнении тренерских указаний они могут стать звёздами мирового хоккея», — передаёт слова Третьяка корреспондент Чемпионата Павел Панышев.
Третьяк: хочу пожелать сборной России сплочённости и чтобы ребята упрятали самолюбие
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