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Третьяк: ФХР хочет создать Российскую лигу

Третьяк: ФХР хочет создать Российскую лигу
Третьяк: ФХР хочет создать Российскую лигу
Хоккей / Прочие 0

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился планами развития российского хоккея.

«Год для нас начался успешно. Это говорит о том, что ФХР уделяет очень много внимания молодому поколению. Мы делаем всё для того, чтобы молодые хоккеисты закрепились в нашей элите.

Сейчас мы хотим создать Российскую лигу. Считаем, что молодые игроки набираются больше опыта, когда играют в наших клубах и соревнованиях. Не секрет, что многие ребята хотят уехать в Северную Америку. Поэтому ФХР очень много работала над программой развития хоккея.

Уверены, что при дисциплине, трудолюбии и выполнении тренерских указаний они могут стать звёздами мирового хоккея», — передаёт слова Третьяка корреспондент Чемпионата Павел Панышев.

Третьяк: хочу пожелать сборной России сплочённости и чтобы ребята упрятали самолюбие
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