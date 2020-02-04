Подколзин: из опыта в молодёжке могу применить уверенность — я не волнуюсь и не переживаю

Нападающий сборной России Василий Подколзин прокомментировал вызов на этап Евротура и поделился ожиданиями от дебюта за национальную команду.
«Нужно быть более дисциплинированным? Да, конечно. Очень надеюсь, что это больше не повториться, очень неприятно всё это переживать. Думаю, что тех тренировок в сборной, достаточно для того, чтобы установить взаимопонимание. Все более-менее знакомы, известна и модель игры. Тренировка будет такая, чтобы просто почувствовать партнёра.
Что буду делать, если от главного тренера и Брагина будет две установки? Я думаю, что такого не будет, они работают в одном русле. Я бы не сказал, что Брагин больше сориентирован на молодёжь. Это просто сейчас дали молодым возможность. Но те ребята, которые старше, все прошли через его руки. Не думаю, что есть крен в сторону молодёжи, всё будет нормально
Хотел ли бы я, чтобы Брагин был тренером на следующий МЧМ? Я надеюсь, что он продолжит работать, что поедем на чемпионат мира. Должок остался у нас. Буду ли я капитаном в молодёжной сборной? Сейчас нет смысла об этом говорить. Из молодёжной сборной, наверное, могу применить уверенность, будем её стараться переносить. Не волноваться, не переживать. Лично я не переживаю», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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