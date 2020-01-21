Подколзин: приятно, что наконец вымучил первый гол в КХЛ

Нападающий СКА Василий Подколзин поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (2:3).



«Приятно, что наконец вымучил первый гол в КХЛ. Долго не забивал. Ситуация подвернулась: свободный лёд был, я получил шайбу, удалось вылезти. Не обошлось без удачи. Ртищев выбил шайбу прямо мне на клюшку. Так получилось.



У меня был уже не первый матч. Обидно, что так всё происходит. Сами отдаём игры. Мы играли хорошо. Считаю, первые 40 минут мы доминировали над ЦСКА. Но команда проиграла, это плохо. Значит, надо что-то менять. Если в целом рассматривать игру, мы можем лучше. Где-то были ненужные удаления, где-то ЦСКА повезло, они быстрые два гола забили. Потому и победили.



Не думаю, что можно говорить о серии поражений в матчах регулярки с ЦСКА. Это дело одного матча. Просто так происходит и так попадает, что это матчи именно с ЦСКА. Будем работать», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

Первый гол Подколзина в КХЛ – чистая красота. Но СКА снова проиграл ЦСКА «Армейское» дерби удалось на славу – дебютная шайба талантливого юниора, гол СКА в меньшинстве, две шайбы москвичей за 50 секунд.