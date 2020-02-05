Задоров и Ничушкин забили по голу в матче с «Баффало». Видео

В Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 5:1 в пользу гостей. Четвёртую шайбу за «Колорадо» забросил российский защитник Никита Задоров. Результативной передачей отметился нападающий Валерий Ничушкин. Спустя 6 минут Ничушкин сам стал автором шайбы.

Видео гола Задорова с передачи Ничушкина можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Гол Ничушкина можно посмотреть на сайте НХЛ.

Задоров забил четвёртый гол в сезоне НХЛ. Теперь на счету игрока 12 (4+8) очков, которые он набрал в 47 играх сезона. Ничушкин в свою очередь забил 9-й гол в сезоне.