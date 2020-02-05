«Оттава» проиграла «Анахайму», несмотря на гол Анисимова

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Оттава Сенаторз» и «Анахайм Дакс», прошедший в столице Канады Оттаве, завершился победой «Анахайма» по буллитам со счётом 3:2.

Российский нападающий «Оттавы» Артём Анисимов провёл на льду 14 минут 17 секунд и забросил одну шайбу. Другой россиянин Владислав Наместников отыграл девять минут и 10 секунд, результативными действиями не отметившись.

«Оттава Сенаторз» находится на 14-м месте в Восточной конференции, «Анахайм» — 14-й на Западе.