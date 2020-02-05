«Оттава» проиграла «Анахайму», несмотря на гол Анисимова
Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Оттава Сенаторз» и «Анахайм Дакс», прошедший в столице Канады Оттаве, завершился победой «Анахайма» по буллитам со счётом 3:2.
Российский нападающий «Оттавы» Артём Анисимов провёл на льду 14 минут 17 секунд и забросил одну шайбу. Другой россиянин Владислав Наместников отыграл девять минут и 10 секунд, результативными действиями не отметившись.
«Оттава Сенаторз» находится на 14-м месте в Восточной конференции, «Анахайм» — 14-й на Западе.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2020, среда. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Ритчи (Линдхольм, Ракелль) – 09:19' (5x5) 1:1 Батерсон (Райлли, Пажо) – 24:39' (5x4) 1:2 Каше (Джонс, Стил) – 33:35' (5x5) 2:2 Анисимов (Уайт, Райлли) – 43:16' (5x4) 2:3 Каше – 65:00' (ПБ)
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