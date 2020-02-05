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Латвийский голкипер Мерзликин вышел на первое место по шат-аутам в сезоне НХЛ

Латвийский голкипер Мерзликин вышел на первое место по шат-аутам в сезоне НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0 ОТ.

Голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин отыграл на ноль, благодаря чему вышел на первое место по шат-аутам в сезоне НХЛ. В активе латвийского голкипера четыре матча на ноль в чемпионате. Столько же в активе голкипера «Винннипег Джетс» Коннора Хеллебайка, однако американец провёл на 21 матч больше.

Ранее 25-летний голкипер также оформил шат-ауты в матчах с «Вегас Голден Найтс» (3:0) и «Бостон Брюинз» (3:0). В нынешнем сезоне Мерзликин, проводящий дебютный сезон в НХЛ, стал основным голкипером «мундиров» после того, как финский вратарь Йоонас Корписало получил травму в серии буллитов в матче с «Чикаго Блэкхоукс» и выбыл из строя на длительный срок.

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