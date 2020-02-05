Киселевич – о невызове Сорокина в сборную России: вы его причёску видели?

Капитаном сборной России на Шведских играх станет олимпийский чемпион 2018 года Богдан Киселевич, защитник московского ЦСКА. Новоиспечённый капитан поделился ожиданиями от турнира.

«Для меня роль капитана и почётна, и ответственна. Сейчас надо, главное… с ребятами правильно разговаривать, чтобы стать настоящим мостиком между тренерским штабом и командой. Хорошо, что в нашем тренерском штабе появились новые, но хорошо знакомые всем люди. Думаю, что в связи с этим отношения в коллективе будут отличные. На первом же собрании сказали, кто капитан, а кто его ассистенты. Тогда же перед нами поставили задачу на турнир, и мы сразу включились в работу. Долго раскачиваться некогда. Во вторник команда собралась в Новогорске, а в четверг уже первый матч.

Андрей Светлаков там чего-то пробубнил против моей кандидатуры, но ничего, мы этот вопрос быстро исправим. Будем разбираться с ним. Он же блатной! В 2016-м на молодёжном чемпионате мира у Брагина в Финляндии серебро ковал. А сейчас даже не ассистент.

Нужно делать так, чтобы команда была всегда на сто процентов готова к играм. А на льду не допускала глупостей в плане удалений. В остальном всё как обычно — надо здорово отработать в каждой встрече.

Молодёжи много, но это и есть наш главный козырь — энергетика, которая бурлит в этих ребятах. Им и тренера знакомого дали — чтоб было ещё комфортней. То есть сборная сделала для них максимум условий, чтобы выйти и показать самый высокий результат. Нам оказали доверие. Теперь его надо оправдать.

Почему Илью Сорокина не взяли в сборную? А вы его причёску видели? Поверьте, Илья — не тот персонаж, которого нужно жалеть. У него всё очень хорошо. Пусть сейчас спокойно готовится. На самые главные соревнования его всё равно возьмут», — передаёт слова Киселевича сайт matchtv.ru.

Национальная команда в Хельсинки 6 февраля выйдет на лёд против сборной Финляндии, 8 февраля сыграет с хозяевами турнира в Стокгольме, а 9-го там же встретится с Чехией.