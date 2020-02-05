Бураковски: Ничушкин играет как конь, у него сложно отобрать шайбу

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Андре Бураковски после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (6:1) поделился впечатлениями от игры в тройке с Валерием Ничушкиным и Наземом Кадри.

«У нашего звена есть всё, чтобы добиваться успеха. Валерий Ничушкин играет как конь, у него сложно отобрать шайбу. Он очень старается и способен играть комбинационно. Он проводит хороший год.



Назем Кадри хорош с шайбой, умеет находить открытые пространства и снабжает нас передачами. Я же добавляю звену скорости, и сегодня всё сработало хорошо», – цитирует Бураковски пресс-служба НХЛ.

Ничушкин завершил матч с показателем полезности «+4». Таким образом, в 46 матчах сезона, набрав 21 (9+12) очко, форвард достиг показателя полезности «+24» — это лучший результат среди российских игроков в этом сезоне, вторым идёт форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин («+23»).