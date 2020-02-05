Двукратный чемпион мира Медведев объявил о завершении карьеры

Известный российский защитник Евгений Медведев объявил о завершении игровой карьеры. Об этом он сообщил РБК.

«Я закончил», — сказал Медведев. О причинах решения и об оценке своей карьеры хоккеист говорить отказался. «Я не считаю нужным это обсуждать», — уточнил бывший защитник сборной России. По словам собеседника, закончив выступления, он будет «помогать хорошим людям и проводить время с семьёй».

Последним клубом Медведева был «Авангард», за который он выступал на протяжении трёх сезонов и являлся капитаном команды. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/2019 Медведев принял участие в 62 матчах, записав на свой счёт 30 (8+22) баллов при показателе полезности "+19" и 22 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на площадке около 21 минуты за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Медведев сыграл в 11 встречах, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности "+2" и 11 минутах штрафа.

В 2007-2015 годах выступал за казанский «Ак Барс», с которым дважды выигрывал Кубок Гагарина. Двукратный чемпион мира (2012, 2014). Заслуженный мастер спорта России (2012). Пятикратный участник Матча звёзд КХЛ: 2012, 2013, 2014, 2017, 2018.