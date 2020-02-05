Бадюков: если «Трактор» оставит Гику и Седлака, то будет выступать стабильно

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков считает, что «Трактору» необходимо сохранить в составе двух чешских форвардов — Томаша Гику и Лукаша Седлака. Контракты обоих игроков рассчитаны до 30 апреля 2021 года, после чего челябинцы сохранят права на игроков.
«Я думаю, что самое главное для «Трактора» — это положительная динамика развития и последующая стабильность. Да, есть перемены в тренерском штабе, но челябинцам нужна стабильность и в руководстве, и в других областях. У прежних руководителей стояла задача по максимуму привлекать в команду воспитанников челябинского хоккея. Всё это хорошо и похвально, но нужно и другое усиление.
В любом случае, результат в таких командах зависит от легионеров. В данном случае — от Гики и Седлака. Это игроки очень хорошего качества. Именно от них очень многое зависит. Если их оставят и если руководство возьмёт курс на стабилизацию третьего и четвёртого звена, а также на создание сильной второй тройки, то я думаю, что «Трактор» добьётся прогресса будет выступать стабильно», — сказал Бадюков «Чемпионату».
- 5 февраля 2020
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