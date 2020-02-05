Победитель МЧМ-2011 Кицын побил снайперский рекорд ВХЛ

Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Максим Кицын установил новый снайперский рекорд регулярных чемпионатов Высшей хоккейной лиги, информирует официальный сайт организации. В домашнем матче с «Сарыаркой» 28-летний нападающий забросил шайбу, ставшую для него 33-й в сезоне.



Предыдущий рекорд принадлежал Александру Тимирёву, который в сезоне-2018/2019 забросил 32 шайбы за тольяттинскую «Ладу».



Кроме того Кицын повторил бомбардирский рекорд лиги — теперь в его активе 61 (33+28) очко. Столько же было у Тимирёва в минувшем сезоне, а также у Александра Шибаева из балашихинского «Динамо» в чемпионате-2012/2013.



Кицын в составе сборной России стал победителем молодёжного чемпионата мира 2011 года.

Таланты из России, загубившие свои карьеры. Их ждали даже в НХЛ Кого-то даже выбирали на драфте выше Капризова и Гусева, а теперь они с трудом находят работу на родине.