Победитель МЧМ-2011 Кицын побил снайперский рекорд ВХЛ
Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Максим Кицын установил новый снайперский рекорд регулярных чемпионатов Высшей хоккейной лиги, информирует официальный сайт организации. В домашнем матче с «Сарыаркой» 28-летний нападающий забросил шайбу, ставшую для него 33-й в сезоне.
Предыдущий рекорд принадлежал Александру Тимирёву, который в сезоне-2018/2019 забросил 32 шайбы за тольяттинскую «Ладу».
Кроме того Кицын повторил бомбардирский рекорд лиги — теперь в его активе 61 (33+28) очко. Столько же было у Тимирёва в минувшем сезоне, а также у Александра Шибаева из балашихинского «Динамо» в чемпионате-2012/2013.
Кицын в составе сборной России стал победителем молодёжного чемпионата мира 2011 года.
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