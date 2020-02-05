Брагин: почти вся сборная на Евротуре прошла через мою молодёжку, повспоминали кое-что

Главный тренер молодёжной сборной и член тренерского штаба главной сборной России Валерий Брагин рассказал, что ждёт возможности посмотреть на молодых игроков в составе национальной команды в матчах Евротура.



«У нас молодая и перспективная команда, скорее хочется посмотреть их в деле на этом уровне. Конечно, рад видеть ребят, с кем работал. Здесь же вся команда почти прошла через мою молодёжную сборную. Так что и с их стороны, и с моей – хорошие ощущения. Мы уже повспоминали кое-что с ребятами. Надо подготовиться сейчас и хорошо сыграть.



У нас есть клубные связки. Звено из СКА играет полностью. Ещё есть Максим Мамин и Александр Шаров, которые с детства играли вместе, и Андрей Светлаков с ними. Не думаю, что ребят потряхивает, всё нормально. Просто сыграть нужно правильно, здесь уже взрослый хоккей. Времени отработать большинство мало, но что-то уже проглядывается.



Матч с Финляндией? Не думаю, что финны – загадка. Ничего загадочного нет в них. У нас же тоже нет имён известных, поэтому посмотрим. Интересно посмотреть в деле молодёжь, как я сказал», — цитирует Брагина РИА «Новости».

«Надо упрятать самолюбие». Сборная России готова побеждать даже молодёжью Команда Алексея Кудашова, усиленная Валерием Брагиным, отправилась на третий этап Евротура в экспериментальном составе.