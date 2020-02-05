Брагин: почти вся сборная на Евротуре прошла через мою молодёжку, повспоминали кое-что

Главный тренер молодёжной сборной и член тренерского штаба главной сборной России Валерий Брагин рассказал, что ждёт возможности посмотреть на молодых игроков в составе национальной команды в матчах Евротура.
«У нас молодая и перспективная команда, скорее хочется посмотреть их в деле на этом уровне. Конечно, рад видеть ребят, с кем работал. Здесь же вся команда почти прошла через мою молодёжную сборную. Так что и с их стороны, и с моей – хорошие ощущения. Мы уже повспоминали кое-что с ребятами. Надо подготовиться сейчас и хорошо сыграть.
У нас есть клубные связки. Звено из СКА играет полностью. Ещё есть Максим Мамин и Александр Шаров, которые с детства играли вместе, и Андрей Светлаков с ними. Не думаю, что ребят потряхивает, всё нормально. Просто сыграть нужно правильно, здесь уже взрослый хоккей. Времени отработать большинство мало, но что-то уже проглядывается.
Матч с Финляндией? Не думаю, что финны – загадка. Ничего загадочного нет в них. У нас же тоже нет имён известных, поэтому посмотрим. Интересно посмотреть в деле молодёжь, как я сказал», — цитирует Брагина РИА «Новости».
- 5 февраля 2020
-
17:39
-
17:31
-
17:11
-
16:59
-
16:25
-
16:22
-
16:00
-
15:45
-
15:27
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:25
-
14:10
-
14:00
-
13:37
-
13:25
-
13:20
-
13:05
-
12:52
-
12:40
-
12:25
-
12:15
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:22
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:39
-
09:15