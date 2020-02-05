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Самсонов избежал серьёзной травмы после броска Овечкина, попавшего ему в голову

Самсонов избежал серьёзной травмы после броска Овечкина, попавшего ему в голову
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов избежал серьёзной травмы после повреждения, полученного на вчерашней тренировке. Клуб отправил вратаря Витека Ванечека, заменявшего Самсонова, обратно в фарм-клуб.

Напомним, Самсонов получил повреждение после мощного броска нападающего Александра Овечкина на тренировке. Шайба попала голкиперу в шлем, сбив его. Сам Овечкин назвал ситуацию несчастным случаем.

Вратарь отправился в больницу для дополнительного обследования. В следующем матче Самсонов в заявку не попал.

Ранее Самсонов стал третьим голкипером-новичком в истории НХЛ, которому удалось выиграть 11 игр подряд. По этому показателю он сравнялся с Джорджем Хэйнсвортом, на счету которого 11 побед кряду в сезоне-1926/1927.

Овечкин мощным броском нанёс повреждение Самсонову на тренировке
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