Агент Бертильссона: «Брюнэс» сделал предложение, но мы планируем остаться в России
Майкл Розелл, агент защитника хоккейного клуба «Сочи» Симона Бертильссона, прокомментировал возможное возвращение своего клиента в чемпионат Швеции.
«Действительно, „Брюнэс“ предпринял попытку вернуть моего клиента, но это невозможно. Мы обсуждаем новый контракт и планируем остаться в России. Будет это именно „Сочи“ или какой-то другой клуб, пока неизвестно», — приводит слова агента Hockey Sverige.
В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 28-летний защитник принял участие в 46 матчах, записав на свой счёт 11 (1+10) очков при показателе полезности "-5" и 10 минутах штрафного времени. В среднем шведский хоккеист проводит на площадке по 22 минуты за матч.
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