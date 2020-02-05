«Виннипег» вызвал из фарм-клуба Андрея Чибисова

Клуб Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» вызвал из фарм-клуба российского нападающего Андрея Чибисова, информирует команда в «Твиттере».



В этом регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги Чибисов провёл за «Манитобу» 46 матчей, записав на свой счёт 24 (7+17) балла при показателе полезности "-13" и 73 минутах штрафного времени.



В прошедшем сезоне Чибисов выступал в Континентальной хоккейной лиге за магнитогорский «Металлург». Нападающий принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата, записав на свой счёт 20 (7+13) баллов при показателе полезности "+1" и 14 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 14 минут за матч. В Кубке Гагарина Чибисов не принимал участия.

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