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Зайцев и Наместников пропустили тренировку «Оттавы»

Зайцев и Наместников пропустили тренировку «Оттавы»
Хоккей / НХЛ 0

Российские хоккеисты Никита Зайцев и Владислав Наместников пропустили тренировку «Оттавы Сенаторз», информирует TSN в «Твиттере». 27-летний Наместников получил небольшое повреждение в предыдущей встрече, о причинах отсутствия 28-летнего Зайцева пока не сообщается.

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Зайцев принял участие в 40 матчах, записав на свой счёт 9 (1+8) очков при показателе полезности "-2" и 10 минутах штрафного времени. Защитник проводит на льду 22 минуты в матче.

Наместников в 50 матчах сезона заработал 22 (11+11) очка при показателе полезности "-6" и 33 минутах штрафного времени. Нападающий проводит на площадке по 15 минут за матч.

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