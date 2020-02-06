«Лос-Анджелес» обменял Кэмпбелла и Клиффорда в «Торонто» взамен на Мура и два драфт-пика

Клубы Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» и «Торонто Мэйпл Лифс» совершили обмен, сообщает пресс-служба «кленовых листьев».

«Торонто» заполучил голкипера Джэка Кэмпбелла и нападающего Кайла Клиффорда, взамен «королям» достался нападающий Трэвор Мур, выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2020 года от «Коламбус Блю Джекетс», а тауже условный выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2021 года.

28-летний Кэмпбелл в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ, пропуская в среднем за встречу 2,85 шайбы и отражая 90,0% бросков. 29-летний Клиффорд забросил шесть шайб и сделал восемь результативных передач в 53 матчах регулярки про 45 минутах штрафного времени.

24-летний Мур сыграл 26 матчей в сезоне, пропустив большую часть чемпионата из-за травмы. Американец набрал 5 (3+2) очков при полезности "-3" и 4 минутах штрафа.