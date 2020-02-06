Фридман: был момент, когда «Виннипег» хотел вернуть Бафлина, но отношения испортились

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман поделился мнением о расторжении контракта защитника Дастина Бафлина с «Виннипег Джетс».

«Джетс», Дастин Бафлин, НХЛ и профсоюз работают над соглашением по расторжению контракта. На один из ключевых моментов переговоров не могут повлиять игрок и команда – лига и профсоюз должны договориться о формулировке жалобы хоккеиста.

Насколько я знаю, сейчас маловероятно, что он выиграет, и теперь стороны хотят прийти к соглашению, чтобы итог дела Бафлина не рассматривался как прецедент в дальнейших жалобах. Подобное уже случалось ранее – с Майком Ричардсом. Когда он разбирался с «Лос-Анджелесом», обе стороны сошлись в том, что их дело не должно затрагивать дальнейшие разбирательства.

Бафлин по-прежнему не начал кататься, поэтому крайне маловероятно, что он вернётся в текущем сезоне. Но если он решит продолжить карьеру, интерес к нему будет. Безусловно, у него имеется связь с бывшим клубом «Чикаго», «Флоридой» (работал с тренером) и «Вегасом» (Келли Маккриммон руководил «Брэндоном», в котором Бафлин начинал свою карьеру в WHL). Даже те команды, с которыми его ничего не связывают, захотят пообщаться с ним.

Был момент, когда «Виннипег» хотел вернуть Бафлина во время всего этого процесса, но их отношения затем испортились, так как история продолжалась. Бафлин – уникальная личность, и я говорю это со всем уважением, поэтому непонятно, что он решит.

Освободив зарплатную ведомость на $ 7,6 млн, «Виннипег» будет искать усиление в оборону. «Джетс» обменяли пики первых раундов драфта-2018 и 2019 на Пола Штястны и Кевина Хэйза соответственно (вернув последний в рамках сделки по Джейкобу Трубе).

Тогда они были близки к вершине таблицы, так что сейчас я бы не ожидал от них столь масштабных движений. Но «Виннипег» в гонке, есть желание укрепить состав команды, которая отчаянно боролась в непростых условиях», – цитирует Фридмана Sportsnet.