«Виннипег» работает над расторжением контракта Бафлина

Клуб Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» работает над расторжением контракта 34-летнего защитника Дастина Бафлина, сообщает TSN.

Согласно информации источника, «Джетс» и Бафлин работают над расторжением контракта по обоюдному согласию сторон в течение следующих нескольких дней, что формально положит конец его отстранению и завершит рассмотрение жалобы Дастина, поданной профсоюзом игроков НХЛ в ноябре 2019 года. Напомним, что ранее игрок был дисквалифицирован клубом за неявку в тренировочный лагерь, после чего без ведома руководства прооперировал лодыжку. Сообщалось, что он может завершить карьеру.

Для «Виннипега» расторжение контракта с 34-летним защитником внесло бы ясность с «потолком» зарплат и дало бы возможность усилить команду в дедлайн. Сам Бафлин не вставал на коньки с октября 2019 года, после перенесённой операции на лодыжке. По сообщениям, он начал своё восстановление, консультируясь с «Джетс» в середине декабря, но не перешёл к следующему этапу процесса.

В прошлом сезоне 34-летний Бафлин провёл 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 31 (4+27) очко при показателе полезности «+4». В 6 матчах Кубка Стэнли он набрал 8 (2+6) очков. У него четвёртый год пятилетнего контракта со среднегодовой зарплатой $ 7,6 млн. В этом сезоне он должен был заработать $ 8 млн, а через год — $ 6 млн.

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