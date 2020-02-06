Генменеджер «Миннесоты» Герин — о дедлайне: не тороплюсь выставлять кого-то за дверь

Накануне дедлайна обменов генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин рассказал о текущем состоянии клуба.
«В нашем распоряжении ещё две с половиной недели. Наши игроки — хорошие хоккеисты и прекрасные люди. Им нравится играть в «Миннесоте», и у многих есть контракты. Я не тороплюсь выставлять кого-то за дверь. Я уже сказал команде, что им предстоит встряска. Они получают отличную возможность, и я хочу видеть, как они добиваются успеха. Но нам нужны результаты. Когда мы выкладываемся полностью, то предстаём хорошей командой. Если мы хотим попасть в плей-офф, нам нужно будет это демонстрировать каждый день.
Насчёт продления контракта с Микко Койву — у нас было несколько обычных разговоров, но никакой спешки нет. У нас прекрасные отношения. Если он захочет выступать в следующем сезоне, то мы обсудим это в конце года.
В следующем году к нам может присоединиться Кирилл Капризов. Я считаю, что он сможет сразу заиграть в НХЛ.
Вижу потенциал в Джеральде Мэйхью. Вряд ли его можно назвать проспектом, но он лидер снайперской гонки АХЛ. Главное — это то, как Джеральд играет сейчас. Мы рады за него.
Выставление на драфт отказов Ника Силера – проявление не самой приятной стороны бизнеса. Он прекрасный человек, отличный партнёр, он никогда не жаловался. Рады, что у него будет шанс в «Чикаго», — цитирует функционера официальный сайт лиги.
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