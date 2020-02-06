Фридман: вероятно, «Лос-Анджелес» обменяет Тоффоли и Мартинеса

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал будущее форварда Тайлера Тоффоли и защитника Алека Мартинеса в «Лос-Анджелес Кингз».
«Тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан лоббировал продление контракта с Тайлером Тоффоли, но велика вероятность, что до дедлайна форвард будет обменян. Сообщалось об интересе «Бостона» и «Калгари». Я считаю, что «Филадельфия» тоже рассматривала такой вариант.
То же самое относится к Алеку Мартинесу. Лиза Диллман из The Athletic писала о «Нэшвилле». Говорят, что «Вегас» и «Флорида» также обсуждали возможный переход», – цитирует Фридмана Sportsnet.
Ранее «короли» обменяли голкипера Джека Кэмпбелла и нападающего Кайла Клиффорда в «Торонто Мэйпл Лифс». Сообщалось, что Мартинес также мог стать участником сделки, но его контракт не помещался в платёжной ведомости «кленовых листьев».
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