Жена форварда «Динамо» Мн Паре сравнила отношение к иностранной речи в России и Беларуси

Дейзи Паре, жена нападающего минского «Динамо» Франсиса Паре сравнила отношение к иностранной речи в России и Беларуси.

«Вы не боитесь иностранцев, что очень важно. В России я сталкивалась с ситуациями, когда люди слышали мою французскую или английскую речь и сразу дистанцировались. В Минске тебя, скорее всего, спросят: „Могу ли я вам помочь?“ Это очень трогает и располагает.



Помню, мне как-то надо было попасть на приём в медицинский центр. Я очень волновалась. И тогда одна из мам, с которой мы встречаемся в детском саду, вызвалась сопроводить меня. Она помогла с переводом, что стало для меня огромной поддержкой», — цитирует Дэйзи sport.tut.by.

В России 32-летний Паре защищал цвета магнитогорского «Металлурга», «Трактора» и «Автомобилиста».