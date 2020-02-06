Жена форварда «Динамо» Мн Паре сравнила отношение к иностранной речи в России и Беларуси
Дейзи Паре, жена нападающего минского «Динамо» Франсиса Паре сравнила отношение к иностранной речи в России и Беларуси.
«Вы не боитесь иностранцев, что очень важно. В России я сталкивалась с ситуациями, когда люди слышали мою французскую или английскую речь и сразу дистанцировались. В Минске тебя, скорее всего, спросят: „Могу ли я вам помочь?“ Это очень трогает и располагает.
Помню, мне как-то надо было попасть на приём в медицинский центр. Я очень волновалась. И тогда одна из мам, с которой мы встречаемся в детском саду, вызвалась сопроводить меня. Она помогла с переводом, что стало для меня огромной поддержкой», — цитирует Дэйзи sport.tut.by.
В России 32-летний Паре защищал цвета магнитогорского «Металлурга», «Трактора» и «Автомобилиста».
Принс: Беларусь – это на 95% Европа. Совершенно не Россия
Читайте также
- 6 февраля 2020
-
14:40
-
14:31
-
14:25
-
14:00
-
13:45
-
13:20
-
13:00
-
12:35
-
12:17
-
12:10
-
11:47
-
11:35
-
11:22
-
11:10
-
10:55
-
10:34
-
10:10
-
09:54
-
09:30
-
09:02
-
08:35
-
08:10
-
08:05
-
08:00
-
07:50
-
07:35
-
07:30
-
07:15
-
06:20
-
05:21
-
04:28
- 5 февраля 2020
-
23:52
-
23:36
-
22:52
-
22:10
Партнерский контент