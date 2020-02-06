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Врач «Трактора»: поступил приказ от КХЛ о профилактике гриппа и коронавирусной инфекции

Врач «Трактора»: поступил приказ от КХЛ о профилактике гриппа и коронавирусной инфекции
Хоккей / КХЛ 0

Врач «Трактора» Вадим Чупа рассказал, какие меры принимаются в челябинской команде по профилактике коронавирусной инфекции.

«К здоровью спортсменов у нас всегда максимально пристальное внимание. В период, когда объявлена эпидемия, мы усиливаем контроль и принимаем все возможные меры: кварцевание, обработка антисептиком всех поверхностей, витамины, растительные адаптогены. Поступил приказ от медицинского департамента КХЛ о профилактике гриппа и коронавирусной инфекции, он основан на требованиях Всемирной организации здравоохранения, у нас всё строго выполняется.

Меры предосторожности от коронавируса те же, что и от гриппа. В первую очередь это профилактика: тщательно мыть руки, обрабатывать антисептиком, избегать контакта с больными. Мы следим за здоровьем хоккеистов, с первыми признаками недомогания – насморком, кашлем – сразу отправляем лечиться, не допускаем в раздевалку. Желаю всем болельщикам следить за своим здоровьем и не болеть», — цитирует врача пресс-служба челябинского клуба.

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