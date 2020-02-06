Новиков: три пропущенных шайбы от финнов — достойный результат. А форвардов надо наругать

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал поражений сборной России в матче с Финляндией (0:3) на Евротуре.



“Доверие молодым — хороший и правильный шаг, потому что для этого не всегда бывает возможность. А для ребят это школа, которой они нигде больше не получат. То, что после неудачного начала они не рассыпались, а играли и имели моменты — это неплохо. Но, в любом случае, нападающих надо наругать. Неважно как, но они не забросили ни одной шайбы. Оправданий этому не может быть, они должны забивать в любом состоянии и возрасте. Нападающий это агрессор. Три пропущенных шайбы — это немного, это достойный результат. А вот отсутствие голов в ворота финнов — это минус. Но эксперимент, в любом случае, я считаю удачным”, — сказал Новиков “Чемпионату”.

Молодёжь «перегорела», Билялов дрогнул. Финны нокаутировали сборную России за 7 минут Валерий Брагин пока не помог, но шансов ещё будет достаточно.