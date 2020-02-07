А.Свечников отметился дублем в игре с «Аризоной»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимает «Каролину Харрикейнз». Встреча проходит на стадионе «Хила Ривер-Арена». На момент написания новости идёт 2-й период, гости ведут в счёте – 3:2.
19-летний российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился дублем во втором периоде встречи. На 6-й минуте с передач канадских защитников Хейдна Флёри и Джоэля Эдмундсона он сократил отставание в счёте «Харрикейнз» до одной шайбы – 1:2, удачно сыграв на добивании.
Видео первой заброшенной шайбы в этой встрече можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Спустя 5 минут он снова удачно поработал на чужом пятаке и с передач финского нападающего Себастьяна Ахо и американского защитника Тревора ван Римсдайка вывел свою команду вперёд – 3:2.
Видео второй заброшенной шайбы в этой встрече можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Теперь на счету Свечникова 22 гола и 27 результативных передач (49 очков) в 54 встречах нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «+16». Всего за карьеру он провёл 136 матчей, в которых набрал 86 (42+44) очков.
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