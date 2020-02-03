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Бриндамор: завершающий бросок Свечникова — просто нечто

Бриндамор: завершающий бросок Свечникова — просто нечто
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор после победы над «Ванкувер Кэнакс» (4:3 Б) оценил заброшенную шайбу, автором которой стал российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников.

«Можно сказать, он прошёл через всю площадку. Не знаю, как много хоккеистов способны на такое. Казалось, что его оттирают к борту, но он сумел прорваться к воротам. Ну а его завершающий бросок — просто нечто», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Свечников провёл на льду 15 минут 54 секунды, забросил шайбу и не реализовал свой послематчевый буллит — с его броском справился голкипер «Ванкурвера» Тэтчер Демко. Шайба Свечникова стала для него уже 20-й в текущем розыгрыше НХЛ. Всего на счету 19-летнего уроженца Барнаула 46 очков в 52 матчах.

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