Лебрюн: «Рейнджерс» будет трудно сохранить Крайдера, но разговор наконец-то состоится

Известный инсайдер телекомпании TSN Пьер Лебрюн заявил, что за две недели до дедлайна генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон приступил к диалогу с агентом нападающего Криса Крайдера о возможности заключения контракта.
«Я боюсь сообщать вам следующую новость, но вот что известно на сегодняшний момент. После нескольких месяцев отсутствия каких-либо новостей мы слышим, что генеральный менеджер «Рейнджерс» наконец-то встретится с агентом Мэтом Китером, представляющим интересы Криса Крайдера. Чем всё это закончится? Кто знает сейчас. Я думаю, что «Рейнджерс» будет трудно сохранить Крайдера, но они хотя бы приложат усилия», — сказал Лебрюн в эфире TSN Insider Trading.
28-летний Крайдер 1 июля 2020 года может стать свободным агентом, когда истечёт действие его нынешнего контракта ($ 4,62 млн за сезон). Крайдер может ограничить свой обмен списком из 11 команд. Сам американский форвард на протяжении всего сезона неустанно заявлял, что надеется остаться в клубе.
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