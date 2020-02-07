Лебрюн: «Рейнджерс» будет трудно сохранить Крайдера, но разговор наконец-то состоится

Известный инсайдер телекомпании TSN Пьер Лебрюн заявил, что за две недели до дедлайна генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон приступил к диалогу с агентом нападающего Криса Крайдера о возможности заключения контракта.

«Я боюсь сообщать вам следующую новость, но вот что известно на сегодняшний момент. После нескольких месяцев отсутствия каких-либо новостей мы слышим, что генеральный менеджер «Рейнджерс» наконец-то встретится с агентом Мэтом Китером, представляющим интересы Криса Крайдера. Чем всё это закончится? Кто знает сейчас. Я думаю, что «Рейнджерс» будет трудно сохранить Крайдера, но они хотя бы приложат усилия», — сказал Лебрюн в эфире TSN Insider Trading.

28-летний Крайдер 1 июля 2020 года может стать свободным агентом, когда истечёт действие его нынешнего контракта ($ 4,62 млн за сезон). Крайдер может ограничить свой обмен списком из 11 команд. Сам американский форвард на протяжении всего сезона неустанно заявлял, что надеется остаться в клубе.

